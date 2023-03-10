حبس 4 متهمين بإدارة مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بأبو النمرس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وصرف أدوية دون استشارة طبية في أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن القائمين على المركز قاموا باحتجاز النزلاء (متعاطي المواد المخدرة)، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، بمقابل مادي.

واستمعت النيابة، لأقوال عدد من النزلاء، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

ونجحت الداخلية في ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بالجيزة والقائمين على إداره وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "دون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") كما تبين وجود عدد (300) شخص بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها دون استشارة طبية" – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين - عدد 2 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل) كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.