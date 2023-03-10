هل توجد فرصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا؟.. رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا يجيب

أوضح أندريا باتلانوف، رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا، إن المفاوضات لابد أن تكون بين الأطراف المتنازعة، وهناك الكثير الرسالات التي يتم إرسالها بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر “زووم” خلال فضائية القاهرة الإخبارية، أن الفكرة الرئيسية في المنطقة خو أن يكون هناك إعلان من روسيا لقبول هذه الشروط، لافتا إلى أن هناك فرصة حتى يتم الحوار بشكل سياسي عن هذا الأمر.

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك حديثا سياسيا، من قبل موسكو، لافتاً إلى أنه من الصعوبة أن نتخيل بأن هذه المحادثات سوف تصل إلى نتيجة، إذا لم يلتزم الطرفان بالشروط وإلا فإن النتيجة ستكون صفر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني، فيما يتعلق بالأمور الإنسانية وتبادل الأسرى والجنود من كلا الجانبين، لكن بالنسبة للأمر الصعب الذي لا يمكن التفاوض عليه، هو الأمر الحربي لأن هناك ثلاثة أسباب بالنسبة إلى روسيا، وهي تريد أن تحافظ عليها، الأمر الأول هو القضاء على كل المتعصبين في أوكرانيا، والثاني يتعلق بأنه في الأراضي الأوكرانية لابد من نزع سلاح كل من هو بها، والثالث هو الإيقاف الحالي السريع لتسليح البلاد الأوكرانية بالأسلحة الأوروبية التي يقتلون بها الروس.