الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. «كتف في كتف» الأكبر في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية

كتف في كتف
كتف في كتف

استعرض مقطع فيديو جهود مبادرة "كتف في كتف"، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقام التحالف بتوزيع كراتين من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.

وتعمل مبادرة "كتف في كتف"، على رفع العباء عن كاهل المواطن البسيط، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعانيها العالم ومواجهة التضخم والغلاء في أسعار السلع.

وتعد مبادرة "كتف في كتف"، الأكبر في تاريخ مصر للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

ويقوم على المبادرة عدد كبير من الشباب المتطوعين على مستوى الجمهورية، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدد كبير من المنظمات والجمعيات الأهلية على رأسها مؤسسة الأورمان ومصر الخير ورسالة.

وتأتي المبادرة استحقاقًا وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر بجميع محافظات الجمهورية.

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