سبب غياب ناصر منسي عن مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب ناصر منسي مهاجم الفارس الأبيض عن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء غياب ناصر منسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث يمتلك مهاجم الزمالك 3 بطاقات صفراء.

وكان اللاعب يمتلك بطاقتين منذ كان فى صفوف فريق البنك الأهلي، وحصل على البطاقة الثالثة مع الزمالك في لقاء بيراميدز السابق في مسابقة الدوري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفى سياق آخر، يواصل فيريرا عقد جلسات الخاصة مع لاعبي الأبيض لإعادة الثقة إليهم بعدما فقدوا شيئاً منها خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج محلياً والتي أدت إلى احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.