قمة ماكرون وسوناك.. ما أهمية المباحثات الفرنسية البريطانية؟

أوضح سمير العادلي، الباحث السياسي، مدى أهمية قمة ماكرون وسوناك والمباحثات الفرنسية البريطانية، قائلاً: "إنه ليس متوقعا الكثير من هذه القمة، لكنها محاولة من سوناك لكسر الجليد بين فرنسا والمملكة المتحدة على مدى السنوات الماضية، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالبريكست".

وأضاف العادلي، خلال مداخلة عبر سكايب خلال فضائية القاهرة الإخبارية، أن سوناك يريد إيصال رسالته للشارع البريطاني، وتحديدًا إلى المعارضة التي تضغط عليه فيما يتعلق باللاجئين والوضع الإقتصادي المتدهور بعض الشيء في المملكة المتحدة بسبب البريكست، وبسبب جائحة كورونا.

الضغوطات التي يواجهها حزب العمال البريطاني الحاكم

وأشار إلى أن هناك الكثير من الموضوعات التي أثرت على الاقتصاد البريطاني، كما أثرت بشكل أو بآخر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مسألة الهجرة واللجوء، لافتاً إلى أن قانون الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة مثير للجدل.

وبين أن هذا الضغط الذي يواجهه حزب العمال البريطاني الحاكم في بريطانيا مازال يؤرق المنظومة السياسية، والنظام السياسي بشكل كبير بسبب الضغط الكبير من المعارضة.