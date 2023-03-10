إصابة شخص باختناق إثر حريق نشب داخل مطعم فى إمبابة

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق التهم مطعم مأكولات بحرية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع طلعت حرب بنطاق قسم شرطة إمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء شريف بالتنسيق مع مأمور القسم ومسئولي الحي.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمطعم مأكولات بحرية أسفل عقار مكون من 6 طوابق بالشارع، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي أسفر عن حالة اختناق.