انطلاق فعاليات «اليوم العالمى للمياه» بمسجد الرحمة فى الإسماعيلية

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "اليوم العالمي للمياه" بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية وتستمر على مدار أسبوع كامل، من خلال الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ،بالتعاون مع شركاء النجاح من مديريات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، والمؤسسات الدينية العريقة الأزهر والكنيسة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الأهمية الكبرى لإقامة تلك الفعاليات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والتى تعتبر بمثابة القنوات المباشرة للتواصل مع كافة الفئات المستهدفة لتوصيل رسالة الترشيد، وقياس تأثير الحملة ودورها فى التغيير، حيث تشتمل الحملة على العديد من الانشطة والألعاب التفاعلية للاطفال وندوات وورش رسم وسباكة، ودروس دينية، وأنشطة رياضية وثقافية.

وقد بدأت الفعاليات اليوم بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد النور المحمدى ومسجد الرحمة بالقصاصين بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، حيث تناولت الخطبة أهمية الحفاظ على المياه من منظور دينى وقومى.

كما قام فريق التوعية بالشركة بعمل لقاءات توعوية مباشرة مع جمهور العملاء فى أنحاء القرية وعمل استطلاعات رأي للتعرف على مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من الشركة.