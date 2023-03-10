الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات «اليوم العالمى للمياه» بمسجد الرحمة فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "اليوم العالمي للمياه" بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية  وتستمر على مدار أسبوع كامل، من خلال الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق" بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ،بالتعاون مع شركاء النجاح من مديريات الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، والمؤسسات الدينية العريقة الأزهر والكنيسة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الأهمية الكبرى  لإقامة تلك الفعاليات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والتى تعتبر بمثابة القنوات المباشرة للتواصل مع كافة الفئات المستهدفة لتوصيل رسالة الترشيد، وقياس تأثير الحملة ودورها فى التغيير، حيث تشتمل الحملة على العديد من الانشطة  والألعاب التفاعلية للاطفال وندوات وورش رسم  وسباكة، ودروس دينية،  وأنشطة رياضية وثقافية.
وقد بدأت الفعاليات اليوم بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد النور المحمدى ومسجد الرحمة بالقصاصين بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، حيث تناولت الخطبة أهمية الحفاظ على المياه من منظور دينى وقومى.
كما قام فريق التوعية بالشركة بعمل لقاءات توعوية مباشرة  مع جمهور العملاء فى أنحاء القرية وعمل استطلاعات رأي للتعرف على مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من الشركة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تفاصيل نهائى بطولة «كابيتانو مصر» بحضور الرئيس السيسى

بعد حضور الرئيس للنهائي..«كابيتانو مصر» مشروع ناجح لتكرار تجربة «محمد صلاح»

جهاز العبور: يكلف باستمرار حملات إزالة المخالفات أثناء العطلات الأسبوعية

«كنت بأدبها ماتت في إيدي».. ماذا قال قاتل زوجته بأبو النمرس أمام النيابة؟

العراق: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيدخل المنطقة في حقبة جديدة

رسميًا.. سحب قرار وقف عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل