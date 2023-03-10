السيطرة على حريق نشب داخل «ورشة تنجيد» بالطالبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق اندلع داخل ورشة تنجيد بمنطقة الطالبية، دون إصابات.

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء شريف بالتنسيق مع مأمور القسم ومسئولي الحي.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بورشة تنجيد بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 طوابق بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإخلاص "الطالبية هرم" تم فرض كردون أمني والسيطرة على الحريق.