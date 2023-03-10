الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 5 سيدات بتهمة تعذيب «طفلة الوراق»

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 5 سيدات متهمات بالاعتداء على طفلة وتعذيبها خلال مقطع فيديو مصور، عبر وضع ملح وليمون بمناطق حساسة بجسدها في منطقة بشتيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو يظهر خلاله بعض السيدات يعتدين على طفلة ويضعن ملحًا وليمونًا في مناطق حساسة من جسدها وسط صراخ الطفلة.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهن وأنهن 5 سيدات مقيمات بمنطقة بشتيل دائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور، رئيس وحدة مباحث الوراق من استهدافن وضبطهن.

 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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