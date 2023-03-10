الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى حلوان

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية، بمدينة حلوان، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده اشتعال النيران في شقة سكنية ملك محام، بعمارة 1 شارع أحمد أنسي حلوان.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وبالاشتراك مع رجال حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق وتفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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