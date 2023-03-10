الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قراصيا وقمر الدين.. مكونات أساسية لياميش رمضان «لموسم المرتبطين»

مكونات أساسية لياميش
مكونات أساسية لياميش رمضان

أيام ويهل شهر رمضان الكريم، والذي يعتبر من الأوقات التي لابد أن يقدم فيها الخطيب لخطيبته «موسم الياميش»، كهدية، حيث يتساءل الكثير من الشباب عن الاحتياجات التي يجب أن يتضمنها الياميش.

مكونات أساسية لياميش رمضان 2023

في السطور التالية نقدم بالتفصيل محتويات شنطة الياميش، وأسعارها وأماكن بيعها بأقل التكاليف، لهدية موسم شهر رمضان لشريك حياتك.

 

مكونات شنطة رمضان للمرتبطين:

تحتوي شنطة ياميش رمضان على العنب المجفف الخالي من البذور "الزبيب"، المشمش المجفف، قمر الدين، التين المجفف، البرقوق المجفف "قراصيا"، التمر، البلح المجفف، الخوخ المجفف والفستق.

كما تضم شنطة الياميش، البندق، اللوز، الكاجو، عين الجمل، جوز الهند، بالإضافة إلى بعض النشويات مثل أكياس المكرونة، الأرز، وأكياس بعض البقوليات.

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أسعار ياميش رمضان 2023:

مشمشية 250 جرام بسعر 80 جنيه.

تمر أسواني بسعر 17.50 للكيلو.

علبة تمر 700 جرام بسعر 45 جنيه.

عين جمل 200 جرام بسعر 65 جنيه.

تمر لوز 100 جرام بسعر 35 جنيه.

تين 300 جرام بسعر 60 جنيه.

بندق حصى 250 جرام بسعر 35 جنيه.

قراصيا 250 جرام بسعر 60 جنيه.

سعر البلح ما بين 10 و25 جنيها.

سعر كيلو الزبيب المصري 65 جنيها.

سعر قمر الدين ما بين 21 و30 جنيها.

سعر كيلو الزبيب الإيراني 90 جنيها.

سعر ربع كيلو الفستق 65 جنيها.

سعر ربع كيلو البندق 40 جنيها.

سعر ربع كيلو عين الجمل المقشر 50 جنيها.

سعر 500 جرام الفول السوداني المقشر 21 جنيها.

سعر 300 جرام التمر هندي 25 جنيها.

سعر 500 جرام جوز الهند 30 جنيها.

سعر كيلو العرقسوس 50 جنيها.

سعر كيلو الكركديه 50 جنيها.

 سعر 90 جرام المكسرات المشكلة 60 جنيها.

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أماكن بيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة:

هناك الكثير من المناطق لبيع ياميش رمضان، حيث يعتبر شارع البحر بمنطقة رمسيس، شارع العطارين في منطقة الأزهر، من أشهر أماكن بيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة.

كما يعتبر سوق باب الشعرية، من الأماكن الشهيرة لبيع التوابل ومستلزمات ياميش رمضان، فيما توفر الحكومة الياميش لجميع المواطنين بتخفيضات كبيرة، ويكون ذلك ضمن مبادرة كلنا واحد وتصل التخفيضات إلى 60%، وأيضا توجد تلك المستلزمات في منافذ وزارة الزراعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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