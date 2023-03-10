الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة مصر لدى رام الله تشارك فى افتتاح الكنيسة القبطية بـ«بيت لحم»

بعثة مصر الله تشارك
بعثة مصر الله تشارك في افتتاح الكنيسة داخل بيت لحم

شاركت بعثة مصر الدبلوماسية لدى رام الله، في الاحتفالية التي أقيمت بمدينة بيت لحم لافتتاح «كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس»، وقد تقدم الاحتفالية نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس.

‏‎وحضر حفل تدشين الكنيسة السفير إيهاب سليمان، رئيس بعثة مصر لدى رام الله وأعضاء البعثة، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لمتابعة شئون الكنائس الدكتور رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم الدكتور حنا حنانيا، والعديد من رؤساء وممثلي الكنائس في القدس وبيت لحم، بالإضافة إلى عدد من قيادات الكنيسة القبطية من مصر والأردن.

‏‎ونقل الدكتور رمزي خوري، تحيات ومباركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبابا تواضروس الثاني، على تدشين هذا الصرح الكنسي، وبدوره أثنى نيافة الأنبا أنطونيوس على الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شئون الكنائس، لخدمة الكنيسة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه أعرب السفير إيهاب سليمان عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية، معربًا عن تقديره لأهمية ما يمثله النجاح في بناء وافتتاح كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس في مدينة بيت لحم.

مصر رام الله بعثة مصر بيت لحم كنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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