الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كابيتانو مصر».. الرئيس السيسى يصافح مؤمن زكريا فى المباراة النهائية «صور»

جريدة الدستور

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجم منتخب مصر السابق مؤمن زكريا، في أثناء حضوره المباراة النهائية من برنامج «كابيتانو مصر».

والتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبوجريشة بقيادة محمد اليمانى في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملا.


ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية،  فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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