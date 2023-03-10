«كتف في كتف».. «حياة كريمة» تحمل 2500 كرتونة غذاء لمرضى «شفاء الأورمان»

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل مبادرة "كتف في كتف" في محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالرحمن عصام، نائب مدير مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج مرضى السرطان بالأقصر، إن المستشفى تستقبل اليوم مبادرة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نائب مدير مستشفى شفاء الأورمان، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن حياة كريمة دائمًا ما تحاول الوصول للفئات الأولى بالرعاية والمستحقين من جميع المحافظات.

وأشار إلى دور حياة كريمة في توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على مرضى مستشفى شفاء الأورمان، حيث تسعى جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم طوال العام وقبيل قدوم شهر رمضان بشكل خاص.

وأعلن التحالف الوطني عن توزيع مليون و100 ألف كرتونة و160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس جديدة في 10 محافظات ضمن مبادرة “كتف في كتف”.