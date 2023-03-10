الرئيس السيسى يلبى حلم شباب برنامج «كابيتانو مصر» بحضوره المباراة النهائية (صور)

لبّى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، حلم شباب برنامج «كابيتانو مصر» بتشريفه المباراة النهائية، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونجم منتخب مصر مؤمن زكريا، والدكتورة ماجى الحلواني.

يلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبوجريشة، بقيادة محمد اليمانى، في المباراة النهائية لبطولة «كابيتانو مصر» عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملا.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر"، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج «كابيتانو مصر» فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط، فى جميع محافظات الجمهورية، الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.