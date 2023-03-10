الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عاطلين بتهمة إدارة ورشة لتضنيع الأسلحة النارية بقويسنا

عاطلين
عاطلين

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالتعاون مع  قوات الأمن والأمن العام بمدرية أمن المنوفيه، من ضبط عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، داخل إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 

البداية مع تلقى أجهزة الأمن معلومات تفيد بقيام عاطلين بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، بمنزل أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وتمكنت القوات بمدرية أمن المنوفية من ضبط كلا من “أ، م،  26 سنة” عامل مقيم دائرة مركز قويسنا، “أ، ن 21 سنة” مقيم دائرة مركز شبين الكوم.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 3 فرد خرطوش محلي الصنع و50 طلقى خرطوش وبعض الأجزاء المعده لتصنيع وبعض الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهتهما بما توصلت إليه المعلومات، إعترفا بالإتجار في الإتجار في الأسلحة النارية.

إجراءات القانونية اجراء التحريات أحداث الواقعة إدارة ورشة اجراءات التحقيقات السيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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