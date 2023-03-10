وفد «محلية النواب» يتفقد مشروع الغابات الشجرية بالأقصر (صور)

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الجمعة، مشروع الغابات الشجرية بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

واستمع الوفد البرلماني، لعرض تفصيلي عن منطقة الغابات، قدمه المهندس عوض شفيق مدير منطقة الغابات، حيث أشار إلى ان منطقة الغابات تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وهي من أقدم الغابات الشجرية في مصر، وبدأ العمل فيها منذ عام 1999، وتبلغ مساحتها 1861 فدان مزروع منها 110 فدان، وصالح للزراعة بها 484 فدان، في حين تبلغ المساحة غير قابلة للزراعة 675 فدان.

وأضاف مدير المشروع، أن الغابات الشجرية تضم العديد من الأصناف، منها ما هو منتج للأخشاب، ومنتج للزيوت والأعلاف، كما أنها تعمل على تحسين جودة المناخ وتنقية ثاني أكسيد الكربون من الجو وإنتاج الأوكسجين، كما تضم منطقة الغابات شتل مركزي ينتج 100 ألف شتلة في العام .



ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة للاستدامة البيئية والاقتصادية للغابات الشجرية، بحيث يكون لها مردود اقتصادي وعائد علي الدولة ويضمن لها الاستدامة.

وقال “السجينى” إن أي إهدار أو عدم استغلال لمياه الصرف المعالجة يعتبر جريمة، ولابد من التوسع في الغابات الشجرية خاصة وأن لدينا عجز شديد في الأخشاب، وهذا الملف يكلف الدولة من العملة الدولارية الكثير.

وطالب السجيني، بضرورة أن تكون الغابات الشجرية مزودة بالمناشير ومجففات ومفارم الأخشاب وغيرها من الأمور التي تجعلها وحدات إنتاجية، ملف الغابات الشجرية سيكون علي أجندة وجدول أعمال اللجنة.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعًا وتدعو له وزير الزراعة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدراسة إمكانية تعظيم الاستفادة من المشروع.

ويترأس وفد اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد كل من النائب "محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب.

كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.