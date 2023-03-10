البابا فرنسيس يتحدث عن «مصالح إمبريالية» فى حرب أوكرانيا

تحدث البابا فرنسيس في مقابلة مع التليفزيون السويسري العام "آر إس إي" نُشرت مقاطع منها الجمعة عن "مصالح إمبريالية" في أوكرانيا و"ليس للإمبراطورية الروسية فقط".

وقال البابا الأرجنتيني في المقابلة التي أجريت باللغة الإيطالية إن هناك في أوكرانيا "مصالح إمبريالية، ليس فقط للإمبراطورية الروسية بل لإمبراطوريات الأطراف الأخرى، ومن سمات أي إمبراطورية أن تضع الأمم في المرتبة الثانية".

وجاء في النص الجزئي للمقابلة الذي أورده موقع المحطة "في عقد ونيف حصلت ثلاث حروب عالمية 1914-1918 و1939-1945 وهذه الحرب وهي حرب عالمية. بدأت مجتزأة ولا يمكن لأحد القول إنها ليست حربًا عالمية".

وتابع أن "القوى العظمى كلها مترابطة وساحة المعركة هي أوكرانيا. الكل يقاتل هناك" حسب المقاطع التي نشرت على موقع القناة وستبث بأكملها الأحد.

وضاعف البابا البالغ من العمر 86 عامًا ويحتفل الإثنين بذكرى مرور عشر سنوات على حبريته، الدعوات إلى السلام في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022 وأدان بشدة ما وصفه بأنه حرب "عبثية وقاسية".

على الرغم من مقترحات الوساطة، لم تنجح دبلوماسية الكرسي الرسولي في فرض نفسها على الصراع في أوكرانيا.

وكان البابا نفسه يفكر في الذهاب إلى كييف وموسكو، لكن هذا المشروع لم يتبلور حتى الآن.