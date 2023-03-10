الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بتكلفة 300 مليون جنيه.. محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي ببرج العرب الجديدة

 المرحلة الأولي لمحطة
 المرحلة الأولي لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى النائية بمختلف المحافظات، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وعلى مدار الـ8 سنوات الماضية شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيام العديد من المشروعات التي تم ضخ مليارات الجنيهات فيها بعدد من المحافظات، ومن ضمن المحافظات التي شهدت عدد من المشروعات محافظة الاسكندرية تحديدا بمدينة برج العرب الجديدة.

وانطلقت مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، والتي شملت إنشاء محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي ببرج العرب الجديدة، والتي تم تنفيذها في أغسطس 2020 على مساحة 55 فدان، وبإجمالي تكلفة 300.3 مليون جنيها.

وتشمل المرحلة الأولى لإنشاء محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي ببرج العرب، بطاقة 115 ألف م٣/يوم على مساحة 55 فدان بتكلفة 230.3 مليون جنيه، وتضم أيضًا، محطة رفع مياه الري المعالجة ثلاثيًا بتكلفة 70 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيًا لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة بديلًا عن مياه الشرب.

وتتكون محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي ببرج العرب، من 3 أحواض ترسيب نهائي، مبنى المصافي وفاصل الرمال، و3 أحواض ترسيب دائرية، و6 فلاتر رملية، و3 أحواض تهوية، ومرحلة الكلور، بجانب 3 أحواض تركيز حماة، مبنى الموزعات والمولدات، وبيارة التصافي، أما عن محطة الرفع المؤقتة فهي تتكون من عنبر يضم 3 طلمبات، بينما محطة الري تتكون من “عنبر طلمبات به 6 طلمبة ومبنى مولدات ومحولات و2 خزان أرضي”.

المرحلة الأولي لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي ببرج العرب محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي صرف الصحى برج العرب محطة المعالجة الثلاثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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