دوري القسم الثاني| السويس يهزم السكة الحديد.. والمنيا يسحق الفيوم بثلاثية

حقق منتخب السويس مفاجأة من العيار الثقيل وهزم السكة الحديد بملعبه 4-2 في الأسبوع الحادي والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني ليرتفع رصيد السويس إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد السكة عند 42 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم السويس بثلاثة أهداف سجلها هارون إسماعيل وأنس شيندي ومحمد جبل في الدقائق 21 و24 و34 وفي الشوط الثاني سجل دييجو كالديرون للسكة في الدقيقتين 46 و71 ثم سجل محمد بديع الهدف الرابع للسويس في الدقيقة 86.

وتعادل إف سي زد مع بورتو السويس بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 42 نقطة ويشارك السكة الحديد صدارة المجموعة الأولى ويرتفع رصيد بورتو السويس إلى 27 نقطة.

وتعادل القناة مع العبور بدون أهداف ليرتفع رصيد القناة إلى 39 نقطة ورصيد العبور إلى 20 نقطة.

وفي مباراة كان نجمها الأول سعيد فتحي حارس إيسترن كومباني تعادل الترسانة مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم هشام القاضي ليرتفع رصيد الترسانة إلى 32 نقطة ورصيد إيسترن كومباني إلى 20 نقطة.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على الإعلاميين بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 9 نقاط، وانتهى الشوط الأول بتقدم كهرباء الإسماعيلية بهدف سجله فادي طلعت وفي الشوط الثاني سجل يوسف محمد "بيبو" وأحمد جمعة ومصطفى صفوت الأهداف الثاني والثالث والرابع.

وفي المجموعة الأولى فاز بترول أسيوط على ديروط 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمود منصور ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد ديروط عند 22 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله فوزي الكاشف وفي الشوط الثاني سجل صلاح لالا الهدف الثاني وسجل ديروط هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

وفاز المنيا على الفيوم بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد حليم ليرتفع رصيد المنيا إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد الفيوم عند 21 نقطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين سجلهما كريم حسن ومصطفى كراوتش وفي الشوط الثانيي سجل جون مباتشو الهدف الثالث.