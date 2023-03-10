الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثاني| السويس يهزم السكة الحديد.. والمنيا يسحق الفيوم بثلاثية

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

حقق منتخب السويس مفاجأة من العيار الثقيل وهزم السكة الحديد بملعبه 4-2 في الأسبوع الحادي والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني ليرتفع رصيد السويس إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد السكة عند 42 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم السويس بثلاثة أهداف سجلها هارون إسماعيل وأنس شيندي ومحمد جبل في الدقائق 21 و24 و34 وفي الشوط الثاني سجل دييجو كالديرون للسكة في الدقيقتين 46 و71 ثم سجل محمد بديع الهدف الرابع للسويس في الدقيقة 86.

وتعادل إف سي زد مع بورتو السويس بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 42 نقطة ويشارك السكة الحديد صدارة المجموعة الأولى ويرتفع رصيد بورتو السويس إلى 27 نقطة.

وتعادل القناة مع العبور بدون أهداف ليرتفع رصيد القناة إلى 39 نقطة ورصيد العبور إلى 20 نقطة.

وفي مباراة كان نجمها الأول سعيد فتحي حارس إيسترن كومباني تعادل الترسانة مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم هشام القاضي ليرتفع رصيد الترسانة إلى 32 نقطة ورصيد إيسترن كومباني إلى 20 نقطة.

وفاز كهرباء الإسماعيلية على الإعلاميين بأربعة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 9 نقاط، وانتهى الشوط الأول بتقدم كهرباء الإسماعيلية بهدف سجله فادي طلعت وفي الشوط الثاني سجل يوسف محمد "بيبو" وأحمد جمعة ومصطفى صفوت الأهداف الثاني والثالث والرابع.

وفي المجموعة الأولى فاز بترول أسيوط على ديروط  2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمود منصور ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد ديروط عند 22 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله فوزي الكاشف وفي الشوط الثاني سجل صلاح لالا الهدف الثاني وسجل ديروط هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

وفاز المنيا على الفيوم بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم محمد حليم ليرتفع رصيد المنيا إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد الفيوم عند 21 نقطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين سجلهما كريم حسن ومصطفى كراوتش وفي الشوط الثانيي سجل جون مباتشو الهدف الثالث.

دوري القسم الثاني منتخب السويس السكة الحديد المنيا الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلبى حلم شباب برنامج «كابيتانو مصر» بحضوره المباراة النهائية (صور)

«كابيتانو مصر».. الرئيس السيسى يصافح مؤمن زكريا فى المباراة النهائية «صور»

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكتيبة 101» (فيديو)

خبير: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب يتيح التعاون وشراء القمح من أي دولة

إحباط مخطط لصوص المواد البترولية لغسل 20 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل