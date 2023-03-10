الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«جوارديولا» عن السفر إلى لندن بالطائرة: «القطارات متأخرة.. والشوارع مزدحمة»

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام كريستال بالاس، مشيرًا إلى أن الأداء الجيد الذي يسير به الأخير تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريك فييرا.

وسيحل كريستال بالاس، ضيفًا على مانشستر سيتي، في السابعة والنصف من مساء يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "باتريك فييرا يقوم بعمل جيد مع كريستال بالاس، ولديه خبرة كبيرة".

وبشأن الوضع الصحي لفيل فودين، لاعب الفريق، قال جوارديولا: "فيل فودين في حالة جيدة، وجاهز لخوض مواجهة كريستال بالاس".

وعن الطريق التي سيسافر بها «مان سيتي» لخوض مباراة كريستال بالاس، قال جوارديولا: "هذه المرة سنسافر بالطائرة، عندما ذهبنا لمواجهة توتنهام استغرق الأمر 6 ساعات وتأخرت القطارات إضافة إلى ازدحام الشوارع، لكن هذه لم تكن أسباب الخسارة أمام توتنهام".

وأضاف: "سنسافر بالطائرة ليلاً، آمل أن نصل بأمان ونذهب إلى الفندق".

وبسؤاله عن واقعة كايل والكر، لاعب الفريق، قال المدرب الإسباني: "إنها مسألة تخصه، هذا ليس المكان المناسب للحديث عن مثل هذه الأشياء الخاصة".

وأضاف: "يجب على اللاعبين الحفاظ على سلوكهم خارج النادي وتوخي الحذر، يعرفون أنه عندما تفتح الباب في منزلك سيتم تصويرك، هذا هو المجتمع حالياً".

وفيما يتعلق بجواو كانسيلو، لاعب بايرن ميونيخ المعار إلى صفوفه من مانشستر سيتي، قال جوارديولا: "جواو كانسيلو، هو لاعب لبايرن ميونيخ، ليس لدي أي تعليقات حوله. في نهاية الموسم سنقوم بمراجعة حالة جميع اللاعبين". 

بيب جوارديولا مانشستر سيتى كريستال بالاس باتريك فييرا الدوري الإنجليزي الممتاز كايل والكر

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