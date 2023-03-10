5 مصريين يتأهلون لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

تأهل الخماسي المصري مهند شعبان وأحمد الجندي، ومحمد الجندي، ومعتز وائل وأحمد أشرف لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وأسفرت منافسات المجموعة الثانية بالدور قبل النهائي عن تأهل محمد الجندي عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 1164 نقطة.

كما تأهل معتز وائل عقب احتلاله المركز الرابع بالمجموعة بنفس رصيد النقاط وتأهل أحمد أشرف بعد احتلاله المركز الخامس بالمجموعة برصيد 1163.

وبحسب نظام البطولة يتأهل التسع لاعبين الأوائل من كل مجموعة من مجموعتي نصف النهائي إلى النهائي.

وكانت منافسات المجموعة الأولى قد أسفرت عن تأهل الثنائي مهند شعبان وأحمد الجندي للنهائي عقب احتلال مهند للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 1172 نقطة، فيما جاء الجندي في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وأقيمت منافسات نصف نهائي السيدات، وتأهلت كل من سلمى أيمن وملك إسماعيل إلى النهائي.

ويقام نهائي فردي الرجال والسيدات غدًا السبت بمشاركة 18 لاعبا و18 لاعبة.

وتقام البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، البطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم.

وتعد البطولة ذات أهمية قصوى حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن وحتى صيف 2024، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.