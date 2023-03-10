الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الصناعات: انسحاب مصر من معاهدة الحبوب قرار صائب ويسمح بحرية الاستيراد

الحبوب
الحبوب

أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن قرار انسحاب مصر من معاهدة الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، بنهاية يونيو المقبل قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب ويتيح لمصر خيارات متعددة لاستيراد الحبوب بدون قيود من أي دولة ويعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة.

وكشف نائب رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك أسواق بديلة ومتاحة لاستيراد الأقماح وعلى رأسها روسيا والتي تسورد مصر منها نحو 50% من القمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق المصري الروسي بالتعامل بالجنية والروبل سيؤدي إلى تقليل الفجوة في العملة الدولارية والتي أثرت على الاستيراد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من القمح يتراوح بين 20 إلى 23 مليون طن سنويًا يجري استيراد نصف الكمية من الخارج.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن القرار جاء في التوقيت المناسب ويؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية لمصر من الحبوب ويؤمن غذاء المصريين  بعد تنويع بلد المنشأ ويسمح للقطاع العام والخاص بالاستيراد بدون أي رسوم إضافية، موضحاً أن مصر كانت تدفع رسوم للمنظمة على هذه المعاهدة سنويًًا.

وألمح نائب رئيس الغرفة إلى أن ااحتياجات وزارة التموين من القمح لرغيف الخبز يصل إلى 9 ملايين طن سنويًا في حين أن احتياجات القطاع الخاص والمطاحن نحو 7 ملايين طن والكمية المتبقية يستخدمها الفلاحين والمزارعين في عدة أغراض منها الأعلاف للماشية وتخزين الدقيق للمعيشة.

وتابع نائب رئيس الغرفة أن موسم القمح المحلي هذا العام مبشر جدًا والذي يبدأ خلال شهر أبريل حتى يونيو ويتوقع أن يتم إنتاج نحو 10 ملايين طن هذا العام متوقع أن يتم توريد منها نحو 4-5 ملايين طن للدولة لصالح هيئة السلع التموينية وباقي الكمية سيستفيد بها القطاع الخاص والتجار بالإضافة للفلاحين والمواطنين، موضحًا أن الاستيراد يتراجع نسبيًا مع دخول موسم القمح المحلي.

وأضاف أن استهلاك مصر من الذرة يصل إلى مليون طن شهريًا يتم استيراد 50% منها من الخارج، موضحًا أن خروج مصر من معاهدة الحبوب سيتيح استيراد جميع الحبوب والمحاصيل بشكل آمن وبأسعار تنافسية ويعطي أفضلية لمصر في الحصول على أفضل العروض والأسعار في البورصات العالمية للحبوب والقمح، موضحًا أنه سيتم طرح أسعار الذرة في البورصة السلعية الأسبوع المقبل والتي دشنتها وزارة التموين يليها إدراج أسعار فول الصويا وباقي الحبوب الأخرى والتي ستؤدي إلى ضبط الأسعار وتحقيق التوزازن ومنع زيادة الأسعار بدون مبرر والحد من جشع التجار والسماسرة.

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وائل لطفي

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