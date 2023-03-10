إزالة 6200 متر تعديات بالبناء المخالف بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني، ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 مارس حتى 9 مارس، عن تنفيذ إزالة 6 آلاف و200 متر بمراكز ومدن و أحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة في المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 142 و67 لسنة 2020، لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.