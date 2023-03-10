الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير جمعية الأورمان بالدقهلية يكشف تفاصيل مبادرة «كتف فى كتف» (فيديو)

كتف في كتف
كتف في كتف

قال سيد الشوربجي، مدير جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، إننا اليوم نشهد احتفالية مبادرة "كتف في كتف" بالمحافظة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف الشوربجي خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نشهد اليوم توزيع كراتين غذائية لعدد 10 آلاف مستفيد من المواطنين بالمحافظة.

وتابع: "خلال العام نتعامل مع المواطنين، نتيجة بحث اجتماعي، ونقدم لهم لحومًا طازجة في موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى كراتين رمضان، وتوصيل مياه صالحة للشرب للمنازل".

قدمنا 1000 مشروع تنموي تحت مظلة التحالف الوطني

وأوضح مدير جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، أنه يتم إجراء عمليات قلب وعيون، فضلًا عن تيسير الزواج للفتيات الأيتام، والتمكين الاقتصادي، حيث إننا قدمنا 1000 مشروع تنموي تحت مظلة التحالف الوطني، ولدينا أيضًا مستشفى الشفاء ونقدم خدماتنا مجانًا لأهالي الصعيد. 

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