الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يكرم الشمامسة المتميزين بإيبارشية سمالوط

كنيسة
كنيسة

كرم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، الشمامسة المتميزين، بمدرسة الشمامسة بالإيبارشية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه الشمامسة، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حفظ التعاليم الطقسية، وحضور جميع المحاضرات، المقدمة لهم.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة "DKA" النمساوية

 وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد استقبل وفد مؤسسة "DKA" النمساوية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية، حيث تابع صاحب الغبطة جميع المشروعات التنموية، التي تقوم بها الهيئة مع الإيبارشية البطريركية.

وفي سياق متصل، زارت المؤسسة النمساوية، أحد المراكز التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية، بشبرا الخيمة، حيث تعرفت على المشروع، الجاري بينهما.

 

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مطران إيبارشية مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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