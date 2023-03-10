منسق أيام الشارقة التراثية لـ«القاهرة الإخبارية»: المهرجان حاضنة لكل الموروثات الثقافية بالعالم

قال أبوبكر الكندي، منسق عام مهرجان أيام الشارقة التراثية، إن الحدث يمثل حاضنة ضخمة للموروثات الثقافية من الدول العربية والأوربية والعالم ككل، مشيرًا إلى أن برامج وفعاليات ودعوات المهرجان المحلية والدولية تركز على تحقيق شعاره والذي يحمل عنوان" التراث والإبداع".

وأضاف "الكندي"، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن ما يميز المهرجان هذا العام هو التركيز على البنية التحتية القديمة مع إقامة واستحداث مبانٍ بأشكال تراثية، وتدشين مسرح الأيام والذي يقام عليه العديد من الأنشطة الفنية يوميًا.

ولفت منسق عام مهرجان أيام الشارقة التراثية، إلى أن المهرجان يحرص على إلقاء الضوء على كل فئات المجتمع، مؤكدًا أنه تم التركيز هذا العام على المرأة والطفل، إذ تم تخصيص الكثير من الفعاليات للطفل بداية من عمل مسابقات وورش وألعاب شعبية مختلفة، وإقامة ملتقى ومركز البيت العربي الثقافي، والذي يطلق عليه بيت الطفل.

- المرأة متواجدة ومشاركة في جميع برامج المهرجان

وعن كيفية الاهتمام بالمرأة، قال المرأة متواجدة ومشاركة في جميع برامج المهرجان المختلفة، سواء عن طريق مشاركتها بالمحلات والبيع والشراء بالأسواق في الساحة الشعبية، أو تواجدها بالبرامج الثقافية ومشاركة الباحثات وما ينتج عنها من نقاشات ثرية، وورق عمل، فضلًا عن التركيز على الحرف التي كانت تمارسها المرأة في الماضي من خلال مركز الحرف الإماراتية بقرية الحرف التراثية، فكل المشاركين فيه من النساء، فهو يضم حرفًا متنوعة، سواء من الإمارات أو دول الخليج العربي والوطن العربي والعالم ككل.