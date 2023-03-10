«الاتصالات»: 98.4 % من المشترين عبر الإنترنت يفضلون «الدفع عند الاستلام»

كشف تقرير حديث عن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صادر اليوم الجمعة عن وزارة الاتصالات، عن أن إجمالي نسبة الذكور مستخدمي الإنترنت بلغت نحو 79.3%، في حين بلغت نسبة الإناث مستخدمي الإنترنت 65.2%، نسبة من أفراد الأسر المصرية في الفئة العمرية 15- 74.

استخدام التجارة الإلكترونية لدى أفراد الأسر المصرية

واكد التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخة منه ان نسبة الافراد مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بالبحث عن السلع والخدمات عبر الانترنت خلال عام 2022 بلغت نحو 72.7% من مستخدمي الإنترنت مقارنة بنحو 63.3% في عام 2020بينما بلغت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت في 2022 نحو 50.1% مقارنة بنحو 17.8% في 2020.

السلع والخدمات التي تم شراؤها عبر الإنترنت

واضاف التقرير ان نسبة الافراد الذين يستخدمون الإنترنت في شراء ملابس، أحذية، إلخ نحو 48.8% من إجمالي الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت، ونحو 29.7% يقومون بشراء منتجات الطعام، ونحو 28.3% يقومون باستخدام خدمات النقل الذكي، ونحو 18% يقومون بشراء مستحضرات التجميل، ونحو 13.8% من الأفراد يقومون بشراء الأدوية عبر الإنترنت.

المواقع والتطبيقات الاكثر استخدامًا في الشراء عبر الإنترنت

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأفراد الذين يستخدمون صفحات الفيسبوك في عمليات الشراء عبر الإنترنت نحو 61.7% من الافراد الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت، وتليه نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء من خلال مجموعات الواتساب حيث وصلت نسبتهم 31.8%، ثم تطبيقات أوبر وكريم بنحو 28.3% و15.9% من الافراد يستخدمون تطبيق أوليكس في الشراء عبر الانترنت، يليهم موقع جوميا 13.1 % وتطبيقات الهاتف المحمول الأخرى 12.2 %، وأمازون بنسبة 11.3٪، وبلغت نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء من موقع الشركة على الويب 3.7%.

وسائل الدفع المستخدمة في الشراء عبر الإنترنت

وقال التقرير إن 98.4% من الأفراد الذين يقومون بالشراء من الإنترنت يفضلون وسيلة الدفع كاش عند الاستلام، بينما 7.2% يفضلون الدفع من خلال المحمول و3.3% يستخدمون الشبكات الإلكترونية مثل فوري، بينما كانت نسب من استخدموا كروت الائتمان 0.2 %، وكروت مسبقة الدفع 1%، وكارت هدايا مسبق الدفع2%.

مستخدمي التجارة الإلكترونية الشراء عبر الإنترنت وفقا لـ (حضر- ريف)

والمح التقرير إلى أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت في الريف نحو 40.2 %، في حين بلغت النسبة في الحضر 59.8%.

مستخدمي التجارة الإلكترونية الشراء عبر الإنترنت وفقا للنوع (ذكور واناث)

وأكد التقرير على أن نسبة الأفراد الذكور الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 57.1%، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 42.9%.

مستخدمو التجارة الإلكترونية الشراء عبر الإنترنت وفقا لمستوى التعليم

قال التقرير ان نسبة الافراد الحاصلين على شهادة تعليم متوسط وفوق متوسط الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت نحو 47.9% ونحو 37.6% للأفراد في مرحلة التعليم الجامعي ونحو 8.6% للأفراد في مرحلة التعليم الاعدادي بينما وصلت نسبة الأفراد في مرحلة التعليم الأساسي الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 5.9%.

مستخدمو التجارة الإلكترونية الشراء عبر الإنترنت وفقا للحالة العملية

وأوضح التقرير أن نسبة الأفراد خارج قوة العمل الذين يقومون بالشراء عبر الإنترنت بلغت نحو 41.9 % ونحو 39.1% للافراد الذين يعملون بأجر، ونحو 9.8% للأفراد الذين يعملون لحسابهم، وحوالي 6.6% للأفراد الذين لا يعملون، في حين بلغت نسبة الأفراد غير المصنفين ويقومون بالشراء عبر الإنترنت نحو 2.7%.

الشراء عبر الإنترنت وفقا للفئات العمرية

وأضاف التقرير أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية من 15- 29 ويقومون بالشراء عبر الإنترنت 42.5%، وكانت النسبة 34.7% للأفراد الفئة العمرية من 30- 44، يليها 17.1% للأفراد في الفئة العمرية من 45- 59 وأخيرًا 5.7% للأفراد في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.

أعداد المتدربين 52 ألف مستفيد خلال 3 أشهر من 2022

وأوضح التقرير أن أعداد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2022 بلغت 37.119 ألف متدرب، في حين أن أعداد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة أكتوبر – ديسمبر 2022 نحو 15.18 ألف متدرب.

مؤشرات قطاع الاتصالات

مؤشرات البنية الملعوماتية

المواقع والتطبيقات الاكثر استخداما في الشراء عبر الانترنت