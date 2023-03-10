التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق مبادرة «كتف فى كتف» 17 مارس

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موعد إطلاق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، تحت عنوان «مبادرة كتف في كتف» لتوزيع احتياجات المواطنين بالمجان في كل أنحاء مصر استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وتنطلق المبادرة يوم 17 مارس كأول حملة تطوع بالمجان ضمن المبادرة.

من جانبه، قال محمود الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، إن التحالف أطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم من خلال مبادرة «كتف في كتف» لدعم المواطنين في المحافظات.

وأضاف في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن مبادرة «كتف في كتف» تستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية متنوعة.

وأشار إلى أن المبادرة قائمة على تنظيم محكم وتضافر جهود تام من كل المؤسسات المنتمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبدعم من مؤسسات الدولة كل لكي تقوم بمهمتنا على أكمل وجه.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار الفترة الماضية كان هناك تمهيد لإطلاق فعالية "كتف في كتف"، من خلال قوافل متنوعة في معظم محافظات الجمهورية واستطعنا الوصول إلى الأهالي في مناطق متعددة آخرها منذ أيام في جنوب سيناء.

يذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تعمل على توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية، تصل جميع المحافظات المصرية، حتى الحدودية منها، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، ويكفي صندوق «كتف في كتف» أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر.