«التنمية الصناعية»: 5 شركات تتقدم لتطوير 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تقدم 5 شركات تطوير كبرى لدعوة الهيئة لإبداء الاهتمام للقيام بدور المطور الخاص لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لهًا محليًا وخارجيًا، وهي تجربة جديدة تأتي في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص.

وأضاف "عبد الكريم"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عقب لقائه مع وفد من البنك الدولي، أنه يجري إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور أكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدًا أنه بمساعدة البنك الدولي يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.

و قال رئيس الهيئة إن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة، موضحًا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.

وخلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، أشار رئيس الهيئة، إلى تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف العالمية الحالية.

كما تم خلال العرض التقديمي، تم توضيح موقف المشاريع من الإجراءات المتخذة اتساقًا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية لتوعية أهالي تلك المناطق المستهدفة بأهمية المشروع والعائد منه وكذلك تم استعراض ما يخص تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع، فضلا عن إعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها.

فيما أشاد وفد البنك الدولي برئاسة الين اولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم بما لمسه من تقدم ملحوظ أحرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق.

وثمّنت البعثة التزام هيئة التنمية الصناعية، الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق، وذلك خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكل من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تطور الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني.

وأشادت الين اولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولي، بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة، وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لأبناء الصعيد، مؤكدة على استعداد البنك لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبنى وتنفيذ اي رؤية جديدة للتطوير وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس عز هاشم، مدير مكون التنافسية وشيرين خلاف المستشارة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الدولي.