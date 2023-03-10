ليلة مأساوية.. عزل هامبورج بعد إطلاق نار في كنيسة

عاشت مدينة هامبروج الألمانية ليلة مأساوية، في أعقاب حادث إطلاق النار داخل كنيسة تابعة لجماعة شهود يهوه.

وفي السياق، استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل ما حدث في هامبورج، حيث أدى الحادث إلى حالة استنفار للشرطة الألمانية التي فتشت المبنى بالكامل وأخرجت ما تبقى من مواطنين كانوا بالداخل، مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول موقع الحادث.

كما حرصت الشرطة الألمانية على تمشيط المكان تحسبًا لوجود أي متفجرات وعبوات ناسفة، وفي خلال دقائق حوّلت الشرطة المدينة الواقعة شمال البلاد إلى منطقة معزولة بغلق جميع الشوارع والطرق المؤدية إليها.

الشرطة الألمانية تحذر سكان منطقة الحادث من الخروج من منازلهم

كما أطلقت صافرات الإنذار دون دخول أو خروج أي شخص مع إرسال تحذيرات إلى سكان المنطقة التي شهدت الحادث عبر هواتفهم المحمولة بعدم مغادرة المنازل لوجود طارئ يهدد حياتهم.

ورجحت الشرطة الألمانية في تصريحات مقتضبة أن يكون منفذ الهجوم من بين القتلى، وأن ليس لديها ما يشير إلى وجود منفذين فارين من موقع الحادث.

كما طالبت الشرطة وسائل الإعلام بعدم التكهن حول ملابسات الحادث وهوية منفذ الجريمة، ووعدت بسرعة العمل وكشف الحقائق.