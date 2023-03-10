أخلاقنا الجميلة.. والد «طالب طب» يتسلم التكريم بعد تخرج ابنه بدلا منه

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة dmc فقرة بعنوان “أخلاقنا الجميلة” عن طالب في كلية الطب، تسلم التكريم عوضاً عن نجله تقديرًا منه له ولرد الجميل.

وقال الأب “خطاب شرابي” إن ابنه هو من طلب منه الحصول على التكريم بدلًا منه بمثابة “هدية له”، معرباً عن سعادته البالغة بطلب ابنه.

وكشف الأب أن الأمر كان مفاجأة له ولم يكن على علم بها هو ووالدته، حيث كان موجودا وسط الحضور في حفل التخرج بصورة طبيعية مثل كل الآباء.

ومن جانبه، قال الابن كريم خطاب شاربي، إنه خطط لحصول والديه على التكريم بعد التخرج منذ دخوله الجامعة والتحاقه بكلية الطب، لافتًا إلى أن تغير موعد حفل التخرج أكثر من مرة كان سيترتب عليه عدم حضور والديه لظروف خاصة، وهو ما جعله يربط ذهابه بذهابهم، وأنه لن يحضر الحفل حال وجود عقبات تحول دون حضورهما.

وأوضح أنه أنتظر منذ بداية فعاليات الحفل ولم يخبر والديه بالأمر، وأبلغهم قبل مناداة اسمه للتكريم مباشرة، ورفض الأب في البداية وطلب من ابنه الحصول على التكريم بنفسه وأن التكريم هو نتيجة جهده، غير أنه وافق بعد إلحاح كبير منه غير أن الأم رفضت بصورة قطعية بسبب خجلها من الوقوف على المسرح للتكريم.

