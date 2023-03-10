الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد منير يحيى حفلًا غنائيًا فى السودان الليلة

محمد منير
محمد منير

يستعد الكينج محمد منير، مساء اليوم، للقاء جمهوره بالسودان في حفل غنائي بعد فترة طويلة من الغياب.

ومن المقرر أن يحيي الكينج محمد منير في الثامنة من مساء اليوم حفله بالسودان على مسرح قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بالعاصمة الخرطوم، وستفتح الأبواب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وخلال الأيام الماضية طرحت الشركة المنظمة لحفل الكينج التذاكر الخاصة بالحفل، وقسمت على الفئات التالية: الأولى بـ15000 جنيه سوداني، والثانية بمبلغ 30000 جنيه سوداني، والثالثة بمبلغ 60000 جنيه سوداني، وسط إقبال كبير من الجمهور، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بحضور جماهيري كبير.

الكينج محمد منير محمد منير السودان الغياب الكينج مسرح

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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