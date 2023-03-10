العسومى يشارك فى اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلمانى الدولى

يشارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني، في أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المقرر عقدها بمملكة البحرين خلال الفترة من 11 لـ 15 مارس 2023م.

ويشارك «العسومي» في موضوع المناقشة العامة لهذه الاجتماعات، وتأتي تحت عنوان «تعزيز التعايش السلمي مكافحة التعصب»، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وهي الذراع البرلمانية لثاني أكبر تجمع عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الثلاث الدائمة التابعة للاتحاد (اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة)، وكذلك في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب.

وأشاد العسومي بتنظيم مملكة البحرين لهذه الاجتماعات التي تعقد على أرض عربية، مضيفا أن انعقادها في مملكة البحرين يأتي امتدادا للدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للدبلوماسية البرلمانية في جميع مستوياتها الوطنية والإقليمية والعالمية، مثمنا كذلك الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشورى) من أجل خروج هذه الاجتماعات بصورة تليق بمكانة مملكة البحرين الدولية.

وتعتبر اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أكبر تجمع برلماني عالمي، يشهد حضور رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم.