كييف تندد بقصف مدنيين فى مدن أوكرانية

استنكرت كييف استهداف مدنيين بعد سقوط وابل من الصواريخ الروسية على مدن أوكرانية في أول هجمات من نوعها خلال أسابيع.

وتعهدت كييف بالصمود والتحدي، بينما استمرت قوات أوكرانية تدافع عن مدينة باخموت بشرق البلاد في صد محاولات اختراق روسية.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم، إن جنوده صدوا ما زاد عن مئة هجوم على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في باخموت، وهي مدينة يتركز عليها هجوم القوات الروسية منذ أغسطس.

وقتل 9 مدنيين على الأقل وقطع التيار الكهربائي عن عدة مدن، لكن ساد ارتياح عام بفضل تراجع خطر وقوع كارثة نووية في مفاعل زابوريجيا إثر إعادة الكهرباء للموقع بعد انفصالها لفترة وجيزة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن دفاعاتها أسقطت العديد من الطائرات المسيّرة والصواريخ، لكن روسيا أطلقت عليها أيضا ستة من صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من منظومة كينجال لم يكن بمقدورها وقفها بأي طريقة.

وأكدت موسكو أنها استخدمت تلك الصواريخ في هجوم أمس الخميس.