تدشين كنيسة القديس البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الـ21 في بيت لحم

احتفلت الكنيسة القبطية بالقدس، بتدشين كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس في مدينة بيت لحم، وذلك قداس احتفاليّ ترأسه الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس.

وحضر حفل تدشين الكنيسة محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، والعديد من ممثلي الكنائس في القدس، بالإضافة إلى عدد من الأقباط من مصر والأردن، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، ولفيف من أبناء المدينة.

ونقل خوري تحيات ومباركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبابا تواضروس الثاني، بتدشين هذا الصرح الكنسي. وخلال حفل التدشين، أثنى الأنبا أنطونيوس على الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، لخدمة الكنيسة وأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد بدأت الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد والذي يحل في 16 أبريل 2023.

ويختلف موعد الصوم الكبير، أو مايعرف بصوم القيامة من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.