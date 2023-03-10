الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تدشين كنيسة القديس البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الـ21 في بيت لحم

جانب من التدشين
جانب من التدشين

احتفلت الكنيسة القبطية بالقدس، بتدشين كنيسة البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الواحد والعشرين للأقباط الأرثوذكس في مدينة بيت لحم،  وذلك قداس احتفاليّ ترأسه الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس.

وحضر حفل تدشين الكنيسة محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، والعديد من ممثلي الكنائس في القدس، بالإضافة إلى عدد من الأقباط من مصر والأردن، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، ولفيف من أبناء المدينة.

ونقل خوري تحيات ومباركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبابا تواضروس الثاني، بتدشين هذا الصرح الكنسي. وخلال حفل التدشين، أثنى الأنبا أنطونيوس على الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، لخدمة الكنيسة وأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد بدأت الصوم الكبير والمعروف بصوم القيامة والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد والذي يحل في 16 أبريل 2023.

ويختلف موعد الصوم الكبير، أو مايعرف بصوم القيامة من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

الانبا انطونيوس مطران الكرسى الاورشليمى الأنبا انطونيوس الأنبا أنطونيو للبابا تواضروس الثاني للأقباط الأرثوذكس مهورية مصر العربية مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

وزير الرى: محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز تحديات قطاع المياه بمصر

أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا والبادى اليوم الجمعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 2297 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجُمع لشهر رمضان 1444

بمؤتمر سيراويك الدولي.. وزير البترول يشهد جلسة حوارية لخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين

وزير الرى: ننفذ حزمة مشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص