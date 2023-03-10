الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم: هناك حالة متعمدة لتشويه وثيقة سياسة ملكية الدولة

رئيس قسم الاقتصاد
رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم

وجّه الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، في بداية مشاركته بصالون تنسيقة شباب الأحزاب، التحية للتنسيقية على فكرة الصالون، واصفا إياه بالتوعوي، مؤكدا أن هناك حالة متعمدة لتشويه وثيقة سياسة ملكية الدولة من قبل جهات مغرضة.

وأكد أن هناك فارقا شاسعا ما بين الخصخصة ووثيقة ملكية الدولة، موضحا أن الخصخصة تعني بيع الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، مضيفا: «أما وثيقة ملكية الدولة فتختلف تماما عن الخصخصة، وهي بالمختصر كرب الأسرة الذي يبحث عن مصالح أسرته، أي أن الدولة كرب الأسرة الذي يبحث عن مصالح أسرته».

وأكد أن الدولة لا تبيع ما تملكه كما يروج البعض، ولكن هناك بعض الأنشطة تخرج منها الدولة بشكل تدريجي في خطة زمنية على مدار 3 سنوات، موضحا أن وثيقة ملكية الدولة تقوم بدور داعم للقطاع الخاص حتى يستطيع النهوض بشكل سريع في جميع القطاعات التي سوف تخرج منها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في اقتصاديات جميع الدول، وبالتالي لا تغفل الدولة عن أهميته، موضحا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات في الإجراءات.

وأوضح أن التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص دفعت شركات عالمية وخليجية للاستثمار في السوق المصرية.

وأكد أن جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب، ثم سن تشريعات وعمل تسهيلات في الإجراءات، كل هذه العوامل كانت بمثابة حوافز وأدوات لجذب الاستثمار في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة».

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، وشارك في الصالون: النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى أبوزيد عضو المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

الخطة والموازنة بمجلس النواب السوق المصري القيادة السياسية تنسيقة شباب الأحزاب سياسة ملكية الدولة

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وائل لطفي

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