الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا والبادى اليوم الجمعة

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

استقرت أسعار الصويا والذرة الصفراء اليوم الجمعة 10 مارس 2023، نهاية تعاملات الأسبوع، ويقدم "الدستور" نشرة أسعار أعلاف الدواجن اليوم في البورصة.

أسعار الذرة الصفراء في بورصة الكناني اليوم 

سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم 16500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم 16500 جنيها للطن 

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم في بورصة الكناني 

شهدت أسعار الصويا استقرار ملحوظا خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 30000 جنيه.

سجلت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه .

سجلت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه .

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس  ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

واستقر سعر الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 9300 جنيه للطن.

 

أسعار البادي اليوم في بورصة الكناني 

سجل سعر طن العلف بادي بروتين 24% سجل اليوم  22800 جنيه.

بينما سجلت أسعار بروتين 23% سجل 22500 جنيه.

ينما سجلت أسعار أعلاف نامي 21%  في الأسواق المحلية سعر22400 جنيه .

سجل أسعار العلف ناهي 19% سعر 22300 

بينما سجل علف بادي نامي بروتين 21% سجل 21900 جنيه.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

وزير الرى: محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أبرز تحديات قطاع المياه بمصر

أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا والبادى اليوم الجمعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 2297 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجُمع لشهر رمضان 1444

بمؤتمر سيراويك الدولي.. وزير البترول يشهد جلسة حوارية لخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين

وزير الرى: ننفذ حزمة مشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص