أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا والبادى اليوم الجمعة

استقرت أسعار الصويا والذرة الصفراء اليوم الجمعة 10 مارس 2023، نهاية تعاملات الأسبوع، ويقدم "الدستور" نشرة أسعار أعلاف الدواجن اليوم في البورصة.

أسعار الذرة الصفراء في بورصة الكناني اليوم

سجلت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم 16500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم 16500 جنيها للطن

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم، 16800 جنيه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم في بورصة الكناني

شهدت أسعار الصويا استقرار ملحوظا خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 30000 جنيه.

سجلت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه .

سجلت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه .

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

واستقر سعر الردة نخلة اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 9300 جنيه للطن.

أسعار البادي اليوم في بورصة الكناني

سجل سعر طن العلف بادي بروتين 24% سجل اليوم 22800 جنيه.

بينما سجلت أسعار بروتين 23% سجل 22500 جنيه.

ينما سجلت أسعار أعلاف نامي 21% في الأسواق المحلية سعر22400 جنيه .

سجل أسعار العلف ناهي 19% سعر 22300

بينما سجل علف بادي نامي بروتين 21% سجل 21900 جنيه.