المخابرات الأوكرانية تعتقل المدير السابق لمؤسسة أنتونوف لإنتاج الطائرات

اعتقلت المخابرات الأوكرانية، سيرجى بيتشكوف المدير السابق لمؤسسة أنتونوف لإنتاج الطائرات بتهمة إعاقة عمل القوات المسلحة، جاء هذا وفقًا لما نشره موقع "Censor.Net".

وأوضح الموقع أن رجال المخابرات اعتقلوا كذلك نتيسوف رئيس قسم الأمن في مؤسسة أنتونوف، وقررت محكمة في كييف، اعتقال المذكورين لمدة شهرين على ذمة التحقيق، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأكد الموقع أن رجال المخابرات الأوكرانية، نفذوا في 9 مارس تسع عمليات تفتيش في مكان إقامة وعمل سيرغي بيتشكوف ونيتسوف وكذلك ميخائيل خارتشينكو مدير عام المؤسسة الحالي.

مدير المخابرات الأمريكية: الأشهر الـ4 المقبلة ستكون حاسمة فى أوكرانيا

وكان وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات الأمريكية، قد قال إن الـ4 أشهر المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا، وفقًا لتقرير شبكة «سكاي نيوز» الاخبارية.

ووفقًا للتقرير، فقد أفادت المخابرات الأمريكية بأن روسيا ستسعى للسيطرة على مواقعها في أوكرانيا دون التقدم لمواقع جديدة، مشيرة إلى أن قدرات روسيا لن تمكنها من تحقيق مكاسب في أوكرانيا عام 2023.

وخلال الفترة الماضية، قال مسئول سابق في المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة قامت من قبل بإرسال مسئولين إلى أوروبا للتواصل مع روسيا وحثها على عدم القيام بتلك العملية العسكرية التي تقوم بها الآن، في أوكرانيا.

وأكد أن الولايات المتحدة حذّرت بشكل صريح من شن الغزو الروسي قبل شهور من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لذا تواصلت أمريكا مع روسيا آنذاك لمنعها من القيام بتلك العملية.

وقال نورمان رول، المسئول السابق في المخابرات الأمريكية إن الولايات المتحدة قامت من قبل بإرسال مسئولين إلى أوروبا للتواصل مع روسيا وحثها على عدم القيام بتلك العملية العسكرية التي تقوم بها الآن، في أوكرانيا.

وأضاف أن ادعاءات موسكو بامتلاك أوكرانيا أسلحة نووية، أو وجود أي تهديدات من قِبل حلف الناتو على الأمن القومي الروسي هي مبررات لقيامها بهذ الغزو.