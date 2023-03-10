الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بمؤتمر سيراويك الدولي.. وزير البترول يشهد جلسة حوارية لخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، علي هامش، مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن الأمريكية، اليوم الجمعة، جلسة حوارية، ألقت خلالها وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم كلمة كمتحدث رئيسي. 

وسلطت خلالها الضوء على مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين كأحد الحلول المستدامة لتأمين مصادر الطاقة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

كما أكدت  أن الإسراع بإصدار التصاريح لمشروعات الطاقة لا يزال يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض، كما أعربت جرانهولم عن دعم الرئيس جو بايدن لمشروع قانون تم تقديمه فى أواخر ديسمبر من العام الماضى، بشأن الإسراع بالموافقات لكل من مشروعات الطاقة النظيفة والبترول والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من أنه تم رفض مشروع القانون، لكن يظل هناك تفاؤل بشأن القانون وقدرته على تفعيل مشروعات الطاقة النظيفة.

كان المهندس الملا، قد شارك في حفل افتتاح مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بالولايات المتحدة والذي بدأ بكلمة افتتاحية  لدانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال، أكد خلالها  أهمية المؤتمر في ظل الأزمة التي يمر بها قطاع الطاقة معرباً عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بحلول لتلك الأزمة.

 وتضمن الافتتاح جلسة نقاشية مع  مايك ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية، تحت عنوان: رؤى واستراتيجيات جديدة لقطاع الطاقة أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة.

افتتاح مؤتمر سيراويك البترول والغاز الطبيعى البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البحث والاستكشاف الهيدروجين الرئيس جو بايدن الطاقة النظيفة الطاقة الأمريكية

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