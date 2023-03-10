الإحصاء: مصر تستورد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار خلال 11 شهرًا

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استيراد مصر بيض بودرة بقيمة 103.9 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 أي بما يعادل 1.8 مليون جنيه مصري.

وأشار الجهاز إلى أن مصر استوردت البيض البودرة من البرازيل بقيمة 58.7 ألف دولار، وبولندا بقيمة 38.1 ألف دولار، وأوكرانيا بقيمة 7.1 ألف دولار.

وأوضح التقرير أن مصر استوردت صفار بيض بودرة بقيمة 171.8 ألف دولار من هولندا خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 أي بما يعادل 3.1 مليون جنيه مصري.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع قيمة العجز فـى الميزان التجارى إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5 ٪.

وانخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبة 17.8٪ حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022 مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صادرات بعض السـلع وأهمها:

(الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، البترول الخام بنسبة 15.6٪، أسمـــــدة بنسبــة 13.3 %، منتجـــــات البتــرول بنسبة 36.8٪) .

وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8٪ حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022 مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(بتــرول خام بنسبــة 9.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 29.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3٪).