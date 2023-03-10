الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ30 دقيقة بخط القاهرة- الإسكندرية

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات،اليوم الجمعة، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

خط القاهرة - الإسكندرية مدة 30 دقيقة.

القاهرة - أسيوط مدة 60 دقيقة.

أسيوط - أسوان مدة 60 دقيقة.

خط بنها - بورسعيد 90 دقيقة.

خط طنطا - المنصورة - دمياط مدة 45 دقيقة.

خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة متوسط التأخيرات مدة 45 دقيقة.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ٣٠ دقيقة بخط القاهرة - الإسكندرية القاهرة السكة الحديد هيئة السكك الحديدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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