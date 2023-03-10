مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بأسوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "مرسى علم- إدفو" شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث، ونقل المصابين والجثة.

البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "إدفو- مرسى علم" بالقرب من الكيلو 20، ووجود مصابين وحالة وفاة.

تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومصرع شخص تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.