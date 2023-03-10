أخبار فاتتك| موقف السولية ومحمد شريف من المشاركة أمام صن داونز وأسعار الدواجن اليوم

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

طبيب الأهلى يكشف موقف السولية ومحمد شريف من المشاركة أمام صن داونز

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات، بعد إصابتهما في عضلة السمانة، مؤكدًا جاهزية مهاجم الفريق محمد شريف للمشاركة في مباراة صن داونز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-3-2023 فى مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم ارتفاع طفيف مقارنة بأسعارها أمس في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت الفراخ البيضاء ٧٣ جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وتصل للمستهلك بسعر ٨٣ جنيه وتختلف من مكان لآخر.

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الفضاء الأوروبية تمنع إرسال رواد فضاء إلى تيانجونج الصينية لموقف بكين من الحرب الأوكرانية

قالت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، إن وكالة الفضاء الأوروبية قررت رسميا منع إرسال رواد فضاء الى محطة تيانجونج الصينية بسبب موقف بكين من الحرب الأوكرانية.

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قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E

مع قرب شهر رمضان المبارك سعى الكثير من عشاق الدراما المصرية والمحبين معرفة قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة ON E عبر جوجل، حيث ستستعد قنوات on لعرض مجموعات متنوعة من الأعمال في موسم مسلسلات رمضان 2023.

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مسلسلات رمضان 2023 على cbc

زاد البحث عن مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc مع الإعلان عن مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة لها والبرومو الخاص بكل مسلسل.

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