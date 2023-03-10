بالأماكن.. «الأوقاف» تفتتح اليوم 67 مسجدا بجميع المحافظات
تفتتح وزارة الأوقاف 67 مسجدًا، اليوم الجمعة 10 / 3 / 2023م، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (812) مسجدًا، منها (654) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(158) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف قنا
1. الثورة – المداكير - الوقف.
مديرية أوقاف الأقصر
2. العبادين – قامولا – القرنة.
3. التقوى – الطود البلد - الطود.
مديرية أوقاف أسيوط
4. الشرقي – الكوم الأخضر - ديروط.
5. عباد الرحمن – أبو كريم - ديروط.
6. السوابعة – التناغة الشرقية – ساحل سليم.
7. المركز الطبي – مدينة ديروط.
8. التوحيد – المندرة غرب - منفلوط.
9. العدوية - ببلاو - ديروط.
مديرية أوقاف سوهاج
10. نور الإسلام – الوحلية الكبير - برديس.
11. الإمام محمد عبده – الرياينة - طما.
12. الأنوار المحمدية – نجع الحضر - أولاد سلام – دار السلام.
13. التراكوة – بني وشاح - المراغة.
14. الجواميس – العزبة المستجدة – المدمر - طما.
مديرية أوقاف أسوان
15. الدريرة – الطويسة بالدريرة – دراو.
مديرية أوقاف المنيا
16. الرحمة العقالية - العدوة.
17. المجاهدين – دروة – ملوي.
18. عطية علي – مزروع – ابجاج الحطب - مطا,
19. الرحمن كوم الشيخ – بني مزار.
20. أبو جمعة – عزبة أبو جمعة – بني مزار.
مديرية أوقاف البحيرة
21. النصر المصري – العكريشة- كفر الدوار.
22. عزبة البور سعيدية – كوم اشو- كفر الدوار.
23. قرية التراس – كوم اشو –كفر الدوار.
24. عبد الحليم محمود - النوبارية.
25. الرحمن – قرية الشعراوي- حوش عيسى.
26. الإبراهيمية الكبير – ايتاي البارود.
مديرية أوقاف الفيوم
27. الرحمة – الروبيات – طامية.
28. الفاروقة – كفر محفوظ – مركز طامية.
مديرية أوقاف الشرقية
29. التوحيد – عزبة أبو سيف – كوبري دعبس – أبو حماد.
30. الحرمين – ميت ردين – النحاسين - فاقوس.
31. أحمد عادل عطوة - الحسينية.
32. الصادق – الحسينية.
33. الشهداء – الغار - الزقازيق.
34. التوبة – الحي العاشر – العاشر من رمضان.
35. الرحمة – نبتيت – مشتول السوق.
مديرية أوقاف كفر الشيخ.
36. الرحمة – باز أبطو – العجوزين – دسوق بحري.
37. الرحمن الرحيم – الصوالحة – القنطرة.
38. الطرفاية الكبير – قرية 4 الطرفاية – الحامول شرق.
39. الحلمية الجديد – الحلمية – الحامول شرق.
40. الكبير – العيسوية – سيدي سالم.
مديرية أوقاف الجيزة
41. الخلفاء الراشدين - مشروع أبناء الجيزة – حدائق أكتوبر – المرحلة الثالثة.
42. الكبير – نجوع العرب - الصف.
مديرية أوقاف الدقهلية
43. عزبة بناني – عزبة بناني – كفر بهوت - نبروه.
44. سيدي حالة – بندر المنصورة.
مديرية أوقاف الغربية
45. القبلي – أكوة الحصة – كفر الزيات.
46. سيدي علي أبو يونس – طنبارة – المحلة الكبرى.
مديرية أوقاف القاهرة
47. الحي القيوم – الإسكان العائلي – مدينة 15 مايو.
مديرية أوقاف مرسى مطروح
48. المصطفى – علم الروم – بجوار ابني بيتك شرق.
مديرية أوقاف الإسماعيلية
49. الرحمن – العمار- ك 11 الفردان غرب.
50. الرحمن – قرية أبو طفيلة – القنطرة غرب.
51. التقوى – مرسي غالي – أبو صوير.
مديرية أوقاف السويس
52. الرحمن الرحيم – قرية أورلاندو 2 – الكيلو 112 طريق السويس -الزعفرانة.
53. الرحمن – الإيمان – حي الأربعين.
مديرية أوقاف القليوبية
54. الشهيد محمد صبحي – نوى – شبين القناطر – شبين غرب.
55. عطا – الرملة – بنها أول.
56. النور – عزبة سويلم – باسوس - القناطر الخيرية.
57. الكبير العجايبة – كفر الشوبك – شبين القناطر – شبين غرب.
58. التقوى – الحزانية – شبين القناطر – شبين غرب.
مديرية أوقاف المنوفية
59. كوم برهيم – برهيم - منوف.
60. الشورى – برهيم - منوف.
61. الأنصاري – طملاي - منوف.
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. سلامة الشاعر – كرداسة.
مديرية أوقاف الإسكندرية
2. الحي القيوم – نجع رزينه- العامرية ثان.
مديرية أوقاف البحيرة
3. العمري – كنيسة أورين – شبرا خيت.
مديرية أوقاف المنوفية
4. القبلي – كفر شبرا بلولة – سرس الليان.
5. عز الدين - تلا.
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. الرحمة البحري – المنشية الجديدة – سيدي سالم.