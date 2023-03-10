بالأماكن.. «الأوقاف» تفتتح اليوم 67 مسجدا بجميع المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 67 مسجدًا، اليوم الجمعة 10 / 3 / 2023م، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (812) مسجدًا، منها (654) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(158) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد



مديرية أوقاف قنا

1. الثورة – المداكير - الوقف.

مديرية أوقاف الأقصر

2. العبادين – قامولا – القرنة.

3. التقوى – الطود البلد - الطود.



مديرية أوقاف أسيوط

4. الشرقي – الكوم الأخضر - ديروط.

5. عباد الرحمن – أبو كريم - ديروط.

6. السوابعة – التناغة الشرقية – ساحل سليم.

7. المركز الطبي – مدينة ديروط.

8. التوحيد – المندرة غرب - منفلوط.

9. العدوية - ببلاو - ديروط.



مديرية أوقاف سوهاج

10. نور الإسلام – الوحلية الكبير - برديس.

11. الإمام محمد عبده – الرياينة - طما.

12. الأنوار المحمدية – نجع الحضر - أولاد سلام – دار السلام.

13. التراكوة – بني وشاح - المراغة.

14. الجواميس – العزبة المستجدة – المدمر - طما.



مديرية أوقاف أسوان

15. الدريرة – الطويسة بالدريرة – دراو.



مديرية أوقاف المنيا

16. الرحمة العقالية - العدوة.

17. المجاهدين – دروة – ملوي.

18. عطية علي – مزروع – ابجاج الحطب - مطا,

19. الرحمن كوم الشيخ – بني مزار.

20. أبو جمعة – عزبة أبو جمعة – بني مزار.



مديرية أوقاف البحيرة

21. النصر المصري – العكريشة- كفر الدوار.

22. عزبة البور سعيدية – كوم اشو- كفر الدوار.

23. قرية التراس – كوم اشو –كفر الدوار.

24. عبد الحليم محمود - النوبارية.

25. الرحمن – قرية الشعراوي- حوش عيسى.

26. الإبراهيمية الكبير – ايتاي البارود.



مديرية أوقاف الفيوم

27. الرحمة – الروبيات – طامية.

28. الفاروقة – كفر محفوظ – مركز طامية.



مديرية أوقاف الشرقية

29. التوحيد – عزبة أبو سيف – كوبري دعبس – أبو حماد.

30. الحرمين – ميت ردين – النحاسين - فاقوس.

31. أحمد عادل عطوة - الحسينية.

32. الصادق – الحسينية.

33. الشهداء – الغار - الزقازيق.

34. التوبة – الحي العاشر – العاشر من رمضان.

35. الرحمة – نبتيت – مشتول السوق.



مديرية أوقاف كفر الشيخ.

36. الرحمة – باز أبطو – العجوزين – دسوق بحري.

37. الرحمن الرحيم – الصوالحة – القنطرة.

38. الطرفاية الكبير – قرية 4 الطرفاية – الحامول شرق.

39. الحلمية الجديد – الحلمية – الحامول شرق.

40. الكبير – العيسوية – سيدي سالم.



مديرية أوقاف الجيزة

41. الخلفاء الراشدين - مشروع أبناء الجيزة – حدائق أكتوبر – المرحلة الثالثة.

42. الكبير – نجوع العرب - الصف.



مديرية أوقاف الدقهلية

43. عزبة بناني – عزبة بناني – كفر بهوت - نبروه.

44. سيدي حالة – بندر المنصورة.



مديرية أوقاف الغربية

45. القبلي – أكوة الحصة – كفر الزيات.

46. سيدي علي أبو يونس – طنبارة – المحلة الكبرى.



مديرية أوقاف القاهرة

47. الحي القيوم – الإسكان العائلي – مدينة 15 مايو.



مديرية أوقاف مرسى مطروح

48. المصطفى – علم الروم – بجوار ابني بيتك شرق.



مديرية أوقاف الإسماعيلية

49. الرحمن – العمار- ك 11 الفردان غرب.

50. الرحمن – قرية أبو طفيلة – القنطرة غرب.

51. التقوى – مرسي غالي – أبو صوير.



مديرية أوقاف السويس

52. الرحمن الرحيم – قرية أورلاندو 2 – الكيلو 112 طريق السويس -الزعفرانة.

53. الرحمن – الإيمان – حي الأربعين.



مديرية أوقاف القليوبية

54. الشهيد محمد صبحي – نوى – شبين القناطر – شبين غرب.

55. عطا – الرملة – بنها أول.

56. النور – عزبة سويلم – باسوس - القناطر الخيرية.

57. الكبير العجايبة – كفر الشوبك – شبين القناطر – شبين غرب.

58. التقوى – الحزانية – شبين القناطر – شبين غرب.



مديرية أوقاف المنوفية

59. كوم برهيم – برهيم - منوف.

60. الشورى – برهيم - منوف.

61. الأنصاري – طملاي - منوف.



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف الجيزة

1. سلامة الشاعر – كرداسة.



مديرية أوقاف الإسكندرية

2. الحي القيوم – نجع رزينه- العامرية ثان.



مديرية أوقاف البحيرة

3. العمري – كنيسة أورين – شبرا خيت.



مديرية أوقاف المنوفية

4. القبلي – كفر شبرا بلولة – سرس الليان.

5. عز الدين - تلا.



مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. الرحمة البحري – المنشية الجديدة – سيدي سالم.