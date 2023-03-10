الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 10 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل
مهنياً: قد تعرف قطيعة أو فراقاً أو ظروفاً صعبة تؤدّي إلى الفتور في الروابط، لذلك أدعوك إلى اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحك.
عاطفياً: تجد نفسك محاطاً بأصدقاء محبين، يكنّون لك كل الحب والمودة، ويسود علاقتك بالعائلة التفاهم المتبادل.
صحياً: تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور
مهنياً: يلمع نجمك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحقق إنجازاً مميزاً على الصعيد المهني.
عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك.
صحياً: نجاحك المهني  يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصاً أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء
مهنياً: تتكلّم بطلاقة وتحسن مقاربة الآخرين والتحضير لحلف جيد ومفيد، متحرّراً من القيود الماضية، منطلقاً بآمال كثيرة.
عاطفياً: يبدو الشريك أكثر تفهماً وتقرباً منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها.
صحياً: تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والأسفار وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتاً للراحة.

txt

3 أبراج ينتظرون تغييرات جذرية فى حياتهم المهنية خلال 2022

حظك اليوم لمواليد برج السرطان
مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
عاطفياً: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور.
صحياً: واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد
مهنياً: حاول أن تستثمر جهودك في سبيل تطوير قدراتك العملية، فهذا سيكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.
عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.
صحياً: خذ قسطاً كبيراً من الراحة والنوم كي تهدّئ من توتّر أعصابك الذي ينعكس سلباً على صحتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء
مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس في ما يخص سفراً بعيداً، أو رحلة، أو علاقة مع أحد الأجانب أو الغرباء.
عاطفياً: علاقتك بالآخرين يسودها جوّ من التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح على الحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل.
صحياً: لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها.

txt

من بينها الحمل.. أبراج لا تتبع أي قواعد في حياتها

حظك اليوم لمواليد برج الميزان
مهنياً: تكون خطواتك مثمرة جداً، تنطلق بمشروع كبير يتطلب تعديلاً في طريقة حياتك، ونقاشاً عميقاً مع المقرّبين.
عاطفياً: تشعر برغبة في جمع العائلة والأصدقاء من حولك لتعيش صفاء الحياة الهادئة.
صحياً: تجد نفسك معرضاً للمشكلات من عدة جهات فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب
مهنياً: حاول أن تتحقق من كل الأمور قبل توقيع أي عقد، انتبه لمواصلاتك واتصالاتك وحاول أن تتفحّص مصداقيتها.
عاطفياً: على الرغم من المشكلات المالية، تنعم بحياة منتعشة تسودها أجواء الرومانسية وحب المغامرات.
صحياً: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس
مهنياً: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.
عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده .
صحياً: قد تتوتر أعصابك وتصاب بانزعجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع.

txt

قبل موقعة صن داونز.. ماذا يكشف طالع أبراج لاعبي النادي الأهلي؟

حظك اليوم لمواليد برج الجدي
مهنياً: يحذرك هذا اليوم من إشكالات ومضاربات وإرباكات في صفوف العاملين معك. 
عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك.
صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو
مهنياً: تستعيد حماستك وتخفّ الضغوط ويصبح اللقاء أسهل من السابق، تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك.
عاطفياً: انقلاب لمصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومانسية.
صحياً: مطلوب اعتماد الاعتدال في أمورك الشخصية والصحية والابتعاد عن الأجواء والحفاظ على برودة أعصابك قدر المستطاع.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت
مهنياً: قد لا تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً.
عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.
صحياً: لا تتمادَ في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي.

الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي حظك اليوم جاكلين عقيقي جميع الأبراج الفلكية حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم لمواليد برج الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-3-2023

«الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» احتفالية فى متحف الطفل.. اليوم

رسوم حج القرعة 2023

مقتل حاكم طالبان بولاية بلخ الأفغانية فى انفجار بمكتبه

الجيش اللبنانى: القبض على متورط بأعمال عنف باستخدام قذائف آر بى جى ببيروت

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد المصابين فى حادث إطلاق النار بإسرائيل لـ 5 أشخاص

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين