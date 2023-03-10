حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 10 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: قد تعرف قطيعة أو فراقاً أو ظروفاً صعبة تؤدّي إلى الفتور في الروابط، لذلك أدعوك إلى اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحك.

عاطفياً: تجد نفسك محاطاً بأصدقاء محبين، يكنّون لك كل الحب والمودة، ويسود علاقتك بالعائلة التفاهم المتبادل.

صحياً: تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: يلمع نجمك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحقق إنجازاً مميزاً على الصعيد المهني.

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك.

صحياً: نجاحك المهني يعود عليك بالفائدة الصحية وخصوصاً أن التوتر قد غاب عنك هذه الفترة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تتكلّم بطلاقة وتحسن مقاربة الآخرين والتحضير لحلف جيد ومفيد، متحرّراً من القيود الماضية، منطلقاً بآمال كثيرة.

عاطفياً: يبدو الشريك أكثر تفهماً وتقرباً منك ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها.

صحياً: تتوق هذا اليوم إلى الرحلات والأسفار وهذا يساعدك على الحفاظ على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتاً للراحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.

عاطفياً: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور.

صحياً: واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: حاول أن تستثمر جهودك في سبيل تطوير قدراتك العملية، فهذا سيكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو يعاني بعض المصاعب وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.

صحياً: خذ قسطاً كبيراً من الراحة والنوم كي تهدّئ من توتّر أعصابك الذي ينعكس سلباً على صحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس في ما يخص سفراً بعيداً، أو رحلة، أو علاقة مع أحد الأجانب أو الغرباء.

عاطفياً: علاقتك بالآخرين يسودها جوّ من التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح على الحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل.

صحياً: لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تكون خطواتك مثمرة جداً، تنطلق بمشروع كبير يتطلب تعديلاً في طريقة حياتك، ونقاشاً عميقاً مع المقرّبين.

عاطفياً: تشعر برغبة في جمع العائلة والأصدقاء من حولك لتعيش صفاء الحياة الهادئة.

صحياً: تجد نفسك معرضاً للمشكلات من عدة جهات فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: حاول أن تتحقق من كل الأمور قبل توقيع أي عقد، انتبه لمواصلاتك واتصالاتك وحاول أن تتفحّص مصداقيتها.

عاطفياً: على الرغم من المشكلات المالية، تنعم بحياة منتعشة تسودها أجواء الرومانسية وحب المغامرات.

صحياً: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده .

صحياً: قد تتوتر أعصابك وتصاب بانزعجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من إشكالات ومضاربات وإرباكات في صفوف العاملين معك.

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك.

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: تستعيد حماستك وتخفّ الضغوط ويصبح اللقاء أسهل من السابق، تتمتع بثقة عالية بالنفس وتقرر إدخال تعديل مناسب على حياتك.

عاطفياً: انقلاب لمصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومانسية.

صحياً: مطلوب اعتماد الاعتدال في أمورك الشخصية والصحية والابتعاد عن الأجواء والحفاظ على برودة أعصابك قدر المستطاع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: قد لا تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً.

عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحياً: لا تتمادَ في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي.