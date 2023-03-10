الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى: القبض على متورط بأعمال عنف باستخدام قذائف آر بى جى ببيروت

الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على مواطن لبناني لتورطه في أعمال عنف شهدتها منطقة الجناح بئر حسن بالقرب من مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت والتي تم خلالها إطلاق النار وقذائف "آر بى جى".

 

وأضاف الجيش اللبناني - الخميس- أن دورية من المخابرات ألقت القبض مساء أمس على مواطن لمشاركته في أعمال العنف وإطلاقه النار ورميه قذائف "آر بي جي"، كما دهمت منازل عدد من المطلوبين وضبطت داخلها أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة.

 

وأوضح أن دورية أخرى ألقت القبض على مواطن لوجود عدد كبير من مذكرات الضبط والإحضار بحقه بجرائم إطلاق النار وافتعال إشكالات وإصابة أشخاص بجروح.

 

وشدد الجيش اللبناني على أن المتابعة تجري لإلقاء القبض على بقية المتورطين في أعمال العنف التي وقعت مساء أمس بالقرب من المطار، كما سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع المقبوض عليهم بإشراف القضاء المختص.

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وائل لطفي

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