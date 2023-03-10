المخرجة كاملة أبو ذكرى لـ«متسابق بالدوم»: «نفسى أشوفك من غير شنب»

أبهر المتسابق أمير عبدالواحد، لجنة تحكيم الدوم، بمشهد تمثيلي خلال تصفيات النصف نهائية بمسابقة التمثيل في الموسم الثاني من البرنامج.

وأشادت الفنانة يسرا بموهبة المتسابق أمير عبدالواحد: "يا عم أنت جامد، أنت حلو أوي، حلو جدًا والله العظيم".

وعلقت المخرجة كاملة أبوذكري: "أنا نفسي أشوفك من غير شنب، هتعمل شخصيات مختلفة من غير الشنب، أنت زي القمر، ممثل جميل، ويارب على أد موهبتك يكون لك مستقبل كبير".

وأشاد به المخرج بيتر ميمي، قائلًا: "برافو يا أمير أنا حبيت كمان لحظات الصمت، دي كانت حاجة مختلفة عن كل اللي شفناه، لحظات الصمت كانت موجودة ومضبوطة وموصلة إحساس، برافو عليك جدًا".

عن برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.