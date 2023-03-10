الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم الدوم تشيد بآداء المتسابقة حنين سعيد

متسابقة الدوم حنين
متسابقة الدوم حنين سعيد

شاركت متسابقة الدوم حنين سعيد، بمشهد تمثيلي خلال تصفيات النصف نهائية بمسابقة التمثيل في الموسم الثاني من البرنامج، وأشادت لجنة التحكيم بأدائها، وأشادت المخرجة كاملة أبو ذكرى بموهبتها: "جميلة خالص، بس نفسي أشوف صورة العريسين".

وأشادت بها الفنانة يسرا: "جميلة، مش عارفةأقولك إيه، كويسة أوي".

وعلق المخرج بيتر ميمي: "حلو جدا يا حنين، برافو عليكي".

 

عن برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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