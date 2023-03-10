الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيرلس رضا يبهر لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامج «الدوم»

متسابق
متسابق

قدم كيرلس رضا، مشهدا تمثيليا خلال التصفيات نصف النهائية بمسابقة التمثيل في الموسم الثاني من البرنامج، وأشادت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامح الدوم، بأدائه المتميز، وتشكلت اللجنة من الفنانة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

وأشاد المخرج بيتر ميمي بموهبة المتسابق كيرلس رضا، قائلًا: "برافو عليك يا كيرلس، حلو جدًا جدًا، وكانت الأستاذة يسرا والأستاذة كالة في كل مرة كانوا بيقولولك حاول تستخدم جسمك بشكل مناسب، وإنت عملت ده بشكل مضبوط جدًا، وده معناه إنك لما تبقى موجود قدام كاميرا ومع مخرج ومع كرو مضبوط ، هنشوف نجم كبير إن شاء الله".

وعلقت الفنانة يسرا: "إنت النهاردة من أحسن المرات إللي شفتك فيها من يومما ابتديت، لبسك والنظارة ولغة جسمك وكل حاجة، برافو".

وأشادت بموهبته المخرجة كاملة أبو ذكري: "وإنت بترقص في أول المشهد كنت مبسوطة إن جسمك فك، المشهد اللي مثلته دلوقتي استخدمت كذا طبقة في صوتك، استخدمت جسمك وعنيك، ده معناه إن كل ما تشتغل وتاخود خبرة، هنشوف نجم كبير، برافو عليك".

 عن برنامج الدوم 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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